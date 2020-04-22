Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что нынешний сезон футбольного чемпионата страны из-за пандемии коронавируса возобновляться не будет. Теперь высший дивизион голландского футбола вернется первого сентября.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что нынешний сезон футбольного чемпионата страны из-за пандемии коронавируса возобновляться не будет. Теперь высший дивизион голландского футбола вернется первого сентября.Премьер страны отметил, что вариант с возобновлением нынешнего сезона Эредивизии не рассматривался ни с участием зрителей, ни с ними, сообщает "Спорт-экспресс". К возобновлению текущего сезона в стране были настроены скептически, а главы городов, которые представлены футбольными клубами чемпионата Нидерландов, давно ратовали за досрочное завершение сезона.Примечательно, что чемпиона страны названо не будет. Национальный чемпионат "застыл" после 26 тура, а его лидерами являются амстердамский "Аякс" и "Алкмаар" — у обеих команд по 56 очков.Что же касается команд, которые будут делегированы в еврокубки, то здесь Королевский футбольный союз намерен обсудить с УЕФА варианты своего представительства. В Нидерландах собираются опираться на действующую турнирную таблицу.При таком раскладе "Аякс" попадет в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, "Алкмаару" нужно будет пробиваться туда же через квалификацию, а "Фейеноорду", ПСВ, "Виллему", "Утрехту" и "Витессу" предстоит побороться за путевки в Лигу Европы.