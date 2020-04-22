Злоумышленник, войдя в доверие к пенсионерке, незаметно поменял настоящие денежные средства на купюры «билета банка приколов»...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионерки путем мошенничества.В марте текущего года в полицию обратилась 82-летняя жительница поселения Рязановское. Женщина рассказала, что к ней на улице подошел неизвестный. В процессе общения мужчина сказал, что хочет дать ей немного денег на покупку продуктов, попросив при этом разменять крупные купюры. Потерпевшая согласилась и передала свой кошелек незнакомцу. Мужчина, пересчитал денежные средства и отдал их пенсионерке, после чего скрылся в неизвестном направлении. Спустя некоторое время, пожилая женщина обнаружила в кошельке две фальшивые пятитысячные купюры и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России Щербинский г. Москвы задержали подозреваемого – 33-летнего приезжего. Установлено, что злоумышленник, войдя в доверие к пенсионерке, незаметно поменял настоящие денежные средства на купюры «билета банка приколов». Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79