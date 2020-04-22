В Новосибирске в аквариуме для улиток застряла 2-летняя девочка. ЧП произошло 21 апреля. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на группу Спасатели МАСС 16+ в соцсети ВКонтакте.

В Новосибирске в аквариуме для улиток застряла 2-летняя девочка. ЧП произошло 21 апреля. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на группу "Спасатели МАСС 16+" в соцсети "ВКонтакте".Мать ребенка вызвала спасателей. Она рассказала, что готовила девочку к купанию, но отвлеклась. В какой-то момент, она забралась в стеклянный аквариум для улиток и застряла. Чтобы вытащить ребенка, спасателям пришлось снять верхний ободок с резервуара. После чего девочку передали матери. Обошлось без травм.