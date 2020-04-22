У пользователей социальной сети Одноклассники появилась возможность вывода видеозвонков в прямой эфир

У пользователей социальной сети "Одноклассники" появилась возможность вывода видеозвонков в прямой эфир. Организовать онлайн-трансляцию можно для звонков с количеством участников до ста человек.Об этом говорится в пресс-релизе владельца сервиса, компании Mail.Ru Group. Там уточнили, что новая функция построена на базе собственной платформы голосовых и видеозвонков.Проводить трансляцию можно в личном профиле или в группе. Организатор эфира может разграничить доступ к просмотру: звонок можно открыть всем пользователям "Одноклассников", только друзьям или участникам группы, либо же сделать его приватным с доступом по ссылке.При желании, прямо во время разговора автор эфира может записать звонок и выложить его в соцсети. Для видеоролика будут действовать те же настройки приватности, что и при трансляции.Новый пункт — "Трансляция звонка" — доступен в настройках вызова. Выводить видеозвонки в прямой эфир уже можно в веб-версии "Одноклассников" и Android-приложении, на iOS эта возможность появится "в ближайшее время", сказали в компании.