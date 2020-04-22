В первую неделю Пасхи в Москве проведут церемонии регистрации браков для 2,5 тысячи пар. Правда, с учетом ситуации, когда горожан просят соблюдать режим самоизоляции, все они будут проходить без присутствия гостей и с соблюдением всех эпидемиологических мер. Некоторые пары ведут трансляции онлайн.

Красная горка (в этом году она приходится на 26 апреля) и вся первая неделя после Пасхи у молодоженов в России пользуются особой популярностью. Считается, что заключенный в этот период браки будут крепкими и счастливыми.В этом году санитарно-эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса в России в целом и в Москве в частности внесла некоторые коррективы, но не отпугнула желающих сочетаться браком именно в эти дни.Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС, в первую неделю Пасхи в Москве проведут церемонии регистрации браков для 2,5 тысячи пар.Правда, с учетом ситуации, когда горожан просят соблюдать режим самоизоляции, все они будут проходить без присутствия гостей и с соблюдением всех эпидемиологических мер.В управлении ЗАГСа отметили, что некоторые пары ведут прямые трансляции церемонии в соцсетях и видеоконференции с близкими и друзьями. Там заверили также, что молодожены соблюдают меры безопасности: приходят на церемонию бракосочетания в креативных масках, соответствующих выбранному платью или костюму.Также отмечается, что в столичных отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания принимаются все необходимые профилактические меры: регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а посетители могут пользоваться антисептическими средствами.