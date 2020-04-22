В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом COVID-19 остаются 145 тысяч человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом COVID-19 остаются 145 тысяч человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным оперативного штаба на 21 апреля, в стране подтверждено 52 763 случая заражения, 3 873 пациентов уже выздоровели, 456 скончались.Всего было проведено 2,2 миллиона тестов (в частности, за последние сутки сделано 109 тысяч исследований).