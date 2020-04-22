Грядущие изменения в КоАП по части увеличения штрафов за нарушения ПДД вызвали большой резонанс в обществе еще зимой, а сейчас вообще кажутся неуместными. В итоге от изменения размера штрафов предложено отказаться.

Грядущие изменения в КоАП по части увеличения штрафов за нарушения ПДД вызвали большой резонанс в обществе еще зимой, а сейчас вообще кажутся неуместными. В итоге от изменения размера штрафов предложено отказаться.Увеличенные штрафы за нарушения ПДД, скорее всего, не попадут в новую редакцию КоАП, которая долгое время разрабатывается по инициативе правительства. Сохранить санкции на текущем уровне предложил Минюст РФ в рамках совещания, на котором обсуждался проект КоАП.В совещании приняли участие представители Госдумы, Совфеда, Генпрокуратуры, правительства Москвы и федеральных органов исполнительной власти.Отмечается, что в нынешней экономической ситуации, когда граждане и бизнес остро нуждаются в финансовой поддержке, вводить ужесточенные санкции было бы неразумно."Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено размеры административных штрафов в основном сохранить в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении Минюста.Напомним, что в проект нового КоАП предусматривает увеличение размера многих дорожных штрафов. Например, за превышение скорости на 20-40 км/ч планировалось штрафовать на 3000 рублей вместо нынешних 500.Ранее стало известно, что Госдуме хотят увеличить срок оплаты штрафов за нарушения ПДД со скидкой.