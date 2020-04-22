Российские специалисты показали: межпланетные зонды под солнечным парусом – перспективное транспортное средство на просторах Вселенной.

Российские специалисты показали: межпланетные зонды под солнечным парусом — перспективное транспортное средство на просторах Вселенной. Исследователи математически доказали, что парус создаст достаточную тягу и не выйдет из строя даже при перелёте к Юпитеру.Напомним, что солнечный парус работает примерно так же, как морской, только отражается от него не ветер, а солнечный свет. Такой двигатель не нуждается в топливе. Он создаёт не самую большую тягу, зато может работать непрерывно в течение многих лет. В пустоте космоса даже небольшое постоянно действующее ускорение в конце концов придаст зонду огромную скорость.Впервые космический парус был испытан в 2010 году в рамках миссии IKAROS. А летом 2019 года спутник Земли впервые в истории изменил орбиту с помощью такого устройства.Однако солнечный парус ещё никогда не применялся для межпланетных перелётов. Более того, предварительные расчёты на эту тему грешили упрощённостью."Ранее при моделировании не учитывался целый ряд обстоятельств: например, что парус может отражать не весь падающий свет, что форма его поверхности отличается от идеальной плоскости или что его материал может стареть и деградировать под воздействием излучения", — рассказывает профессор кафедры динамики полёта и систем управления Самарского университета Ольга Старинова в материале РИА Новости.Теперь самарские исследователи создали собственный проект межпланетного парусника, учитывающий все эти нюансы. Более того, они предложили способ увеличить манёвренность космической каравеллы."Проект уникален тем, что космический парусник будет маневрировать без использования топлива. Идея в том, что жидкокристаллическая плёнка, покрывающая паруса, под действием электрического тока с солнечных батарей меняет свою прозрачность, тем самым меняя отражающую способность разных участков паруса и, следовательно, траекторию полёта", — делится подробностями ассистент кафедры высшей математики Самарского университета Ирина Чернякина.Свои расчёты Чернякина изложила в научной статье, опубликованной в журнале Advances in Space Research.Специалисты считают, что их расчёты позволяют перейти к созданию первых межпланетных парусников уже в ближайшие годы.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о разработке российскими инженерами кубсата под солнечным парусом. Также мы рассказывали о перспективном материале для космических парусов.