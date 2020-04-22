По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число пациентов, скончавшихся из-за вызванного коронавирусом нового типа заболевания, достигло 45 тысяч. Всего в стране зарегистрировано 824 147 случаев заболевания.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число пациентов, скончавшихся из-за вызванного коронавирусом нового типа заболевания, достигло 45 тысяч. Всего в стране зарегистрировано 824 147 случаев заболевания. При этом за сутки в стране умерли более 2,7 тысячи заболевших против 1433 днем ранее.В настоящее время Соединенные Штаты лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19, напоминает РИА Новости.Всего в мире число летальных случаев от связанных с коронавирусом заболеваний до 177 200 человек при почти 2,6 миллиона случаев заражения. В Испании зарегистрировано более 204 тысяч заболевших и свыше 21 тысячи смертей, в Италии – почти 184 тысячи заражений и около 25 тысяч погибших, во Франции около 160 тысяч заболевших и свыше 20 тысяч смертей.В России, по данным оперативным данным федерального российского штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на вечер вторника, 21 апреля, зарегистрировано около 53 тысяч больных при 456 случаях летального исхода. Всего в мире COVID-19 зафиксирован почти в 200 странах и районах мира, передает "Интерфакс".