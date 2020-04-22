В Тверской области пресекли факт незаконной установки капканов для поимки бобров. Об этом сообщает ГТРК Тверь со ссылкой на Минприроды. Нарушителя поймали сотрудники Госинспекции и полицейские. Он будет привлечен к административной ответственности.

В Тверской области пресекли факт незаконной установки капканов для поимки бобров. Об этом сообщает ГТРК "Тверь" со ссылкой на Минприроды. Нарушителя поймали сотрудники Госинспекции и полицейские. Он будет привлечен к административной ответственности.Также начато расследование по факту браконьерства на берегу Тьмака. Здесь обнаружили в капканах двух бобров. Одно из животных было уже мертвым. Выжившего бобра передали ветеринарам, после он был выпущен в естественную среду обитания.Жителей региона призывают бережно относиться к представителям фауны и не допускать браконьерства.