В Тюменской области задержали подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение. По данным Центра общественных связей ФСБ, теракт планировал подросток 2001 года рождения.

В Тюменской области задержали подозреваемого в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение. По данным Центра общественных связей ФСБ, теракт планировал подросток 2001 года рождения.У подозреваемого во время обыска изъяли охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру — компонент для изготовления самодельных бомб, инструкции по изготовлению СВУ и средства связи.В спецслужбе отметили, что подготовка массового убийства "подтверждается показаниями задержанного и свидетелей". Меру пресечения подростку, которому вменяют в вину приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц, изберут в ближайшее время.На прошлой неделе в Красноярске задержали подростка, который планировал нападение на свою школу, но в его планы вмешался коронавирус и сотрудники ФСБ.