Автобус доставил в Уфу башкирских туристов, прилетевших накануне в Татарстан из Гоа. В общей сложности - это 171 человек, 21 из них являются с жителями Башкирии. После прилета все они были доставлены в санаторий Васильевский. Оттуда забрал автобус Башавтотранс.

Автобус доставил в Уфу башкирских туристов, прилетевших накануне в Татарстан из Гоа. В общей сложности — это 171 человек, 21 из них являются жителями Башкирии. После прилета все они были доставлены в санаторий "Васильевский". Оттуда их забрал автобус "Башавтотранс"."Перелет был отличным. Правда, билеты обошлись в 2 раза дороже. Но, главное, что мы вернулись домой. Благодарим председателя Госкомитета РБ по туризму Салавата Нафикова. Он лично приехал за нами в Казань, накормил, встретил и забрал в Уфу. Сейчас отправимся на обсерватор", — рассказал ГТРК "Башкортостан" турист Борис Быстров.Прибывших из-за границы туристов отправят на 14-дневный карантин в уфимский санаторий "Радуга". Все это время за ними будут наблюдать врачи. Напомним, 17 апреля вывозной рейс из Бангкока доставил 179 россиян в Уфу и Казань.