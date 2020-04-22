В отношении мужчины, использовавшего заведомо поддельный документ, возбуждено уголовное дело.

В марте текущего года инспекторами ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль под управлением 37-летнего местного жителя. В результате проверки водительского удостоверения, предоставленного автолюбителем, было установлено, что документ за данным номером принадлежит другому гражданину.Водительское удостоверение, вызвавшее сомнение в подлинности, было изъято полицейскими и направлено на экспертизу, по результатам которой документ был признан поддельным.В ходе проверки выяснилось, что права мужчина купил на одном из сайтов в сети Интернет.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования заведомо поддельного документа).Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.