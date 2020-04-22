Влад Топалов вместе с женой Региной Тодоренко и сыном Майклом сменили место жительства. Певец с семьей переехали в новый двухэтажный дом в Подмосковье.

Влад Топалов вместе с женой Региной Тодоренко и сыном Майклом сменили место жительства. Певец с семьей переехали в новый двухэтажный дом в Подмосковье.В настоящее время звездная пара уделяет много времени обживанию новой территории. Регина Тодоренко рассказала, что они должны были переехать еще месяц назад. Однако эпидемия коронавируса внесла в их планы свои коррективы – приятные хлопоты пришлось отложить.Телеведущая отметила, что нескольких недель искала подходящую для них с Владом Топаловым недвижимость. Главные сложности у исполнителя при переезде возникли с мебелью и детской кроваткой, сообщаетСейчас Влад Топалов и Регина Тодоренко находятся на самоизоляции и все свободное время тратят на то, чтобы занять маленького сынишку играми.13 Ноя 2019 в 2:54 PSTНапомним, ранее Влад Топалов с женой семейные разборки в шоу Насти Ивлеевой"Прямой карантин 2020". Певец пожаловался на отсутствие интимной жизни. Он заявил, что уже полтора года они не занимаются сексом.Как писали "Дни.ру", трудности c супружеским долгом возникли у Влада Топалова и телеведущей сразу после рождения их сына в декабре 2018 года. Регина Тодоренко отметила, что после родов ей "ничего не хочется".