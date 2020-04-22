Mail.Ru наконец начинает открытую продажу своей умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся на борту. Устройство появилось в магазинах онлайн-ритейлеров и у крупных продавцов техники, можно также оформить заказ на сайте проекта. Заплатить за колонку придется 8 тысяч рублей.

Mail.Ru наконец начинает открытую продажу своей "умной" колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся" на борту. Устройство появилось в магазинах онлайн-ритейлеров и у крупных продавцов техники, можно также оформить заказ на сайте проекта. Заплатить за колонку придется 8 тысяч рублей.Мы же получили устройство в начале января на ранней стадии бета-тестирования. С тех пор "Капсула", например, стала лучше распознавать голос и получила новые функции. Ставку в Mail.Ru делают на контент для детей от 3 до 12 лет, но на маленьких - в особенности. Например, "Капсула" мурчит, если ее погладить.Кроме того, колонка уже умеет рассказывать больше 300 сказок, играть с ребенком в "угадай язык" или "угадай профессию". А еще Mail.Ru развивает направление, которое называет сказками с дополненной аудиореальностью."Родитель может читать сказку ребенку, колонка рядом в специальном режиме будет его слушать и заранее предзаготовленными аудиошумами, звуками, скрипами, перемещать родителя и ребенка в настоящую звуковую атмосферу читаемой сказки, - рассказывает руководитель разработки голосового ассистента Mail.Ru Алексей Кривенков. - Для этого мы специально готовили и размещали эти сказки, и теперь можно попробовать почитать их в дополненной реальности вместе с "Марусей". Сейчас есть всего две сказки - это "Три поросенка" и "Бармалей", в скором времени мы будем добавлять еще и еще".Еще из интересных функций у "Капсулы" есть голосовые звонки, что редкость для таких колонок. Они реализованы на базе "ВКонтакте", то есть позвонить можно пользователям этой соцсети или прямо на другую такую колонку, если у ее владельца есть аккаунт "ВКонтакте". Есть и интеграция с устройствами "умного дома" четырех производителей. Из любопытного: Mail.Ru договорилась с "Ростелекомом" и с помощью "Маруси" теперь можно управлять ростелекомовсткой телеприставкой Wink. Достаточно сказать "включи" и название фильма или канала.Впрочем, многое из того, что в Mail.Ru обещали сделать к началу продаж колонки, пока не готово. Например, планировали выпустить карточки для детей, которые пока не умеют говорить: прикладываешь такую к "Капсуле" и она запускает какую-то программe, например - сказку рассказывает. Разработчики говорят, что от планов не отказались, и такие карточки появятся в продаже через несколько месяцев.Что интересно, хотят выпустить карточки и для взрослых. Мол, у колонки слишком непривычный интерфейс, и пользователи часто не знают, что может устройство. Вот для исследования способностей "Капсулы" и хотят сделать подобные карточки.Обещанных интеграций с сервисами по доставке еды или тем же такси тоже пока нет, но создатели обещают их обязательно добавить."В ближайшие недели мы выпустим возможность заказа еды через Delivery Club. Сначала это будет возможность повторять твои последние заказы. То есть ты говоришь: Маруся, закажи еду из Delivery Club. Она привяжется к твоему аккаунту в Delivery Club, если ты им пользуешься, и позволит тебе повторить какой-то из последних заказов, которые ты делал. Если в нем что-то поменялось или в ресторане изменилось меню, она тебя, конечно, об этом предупредит, - поясняет Кривенков. - В ближайший месяц (мы собираемся купивших колонку радовать новинками регулярно) мы сделаем возможность голосом заказывать домой продукты через сервис "Самокат". Можно будет сказать: "Маруся, закажи масло, сыр и колбасу", и сервис "Самокат" привезет их через 15-20 минут".Ну и главный вопрос - сможет ли компания успешно продавать свои колонки в условиях локдауна и падения покупательского спроса. Еще в конце прошлого года эксперты утверждали, что в 2020-м в России будет продано как минимум миллион "умных" колонок. Но это было до коронавируса и самоизоляции. В Mail.Ru, впрочем, считают, что колонка пригодится именно сейчас, когда все семьи дома. "Капсула", как минимум, поможет развлекать детей.