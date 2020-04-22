Актер Владимир Яглыч стал отцом во второй раз. О прибавлении в семье он сообщил в Instagram, опубликовав кадр из мультфильма Король лев. Комментариев артист не оставил, однако подписчики поняли намек и принялись поздравлять Яглыча и его жену с рождением малыша.

Актер Владимир Яглыч стал отцом во второй раз. О прибавлении в семье он сообщил в Instagram, опубликовав кадр из мультфильма "Король лев", где новорожденного львенка Симбу показывают собравшимся посмотреть на него животным.Никакого комментария Яглыч не оставил, однако подписчики поняли намек и принялись поздравлять актера и его жену, актрису Антонину Паперную, с рождением малыша.Пол и имя ребенка пока неизвестны. Стоит отметить, что о жизни старшей дочери, двухлетней Евы, родители тоже предпочитают не распространяться. Впрочем, иногда Паперная публикует в соцсети фото с ней.