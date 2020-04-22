Предложение США о финансовой поддержке Гренландии вызвало возмущение в датском парламенте, и некоторые члены парламента назвали его крайне провокационным вмешательством, передает Bloomberg.

Предложение США о финансовой поддержке Гренландии вызвало возмущение в датском парламенте, и некоторые члены парламента назвали его "крайне провокационным" вмешательством, передает Bloomberg.Статус Гренландии стал деликатной темой в Дании с августа, когда президент Дональд Трамп предложил купить крупнейший в мире остров, который является полуавтономной частью королевства.В статье, опубликованной в среду в датском СМИ Altinget, посол США в Дании Карла Сэндс сослалась на "агрессивное поведение России и усиление милитаризации в Арктике" и "хищнические экономические интересы" Китая в регионе, поскольку страна предлагает "существенный пакет экономическая помощи" Гренландии с упором на устойчивый рост.США "явно переступили черту" с актом, направленным на то, чтобы посеять разногласия среди своих союзников, сказал Карстен Хонге, член комитета по иностранным делам Социалистической народной партии, входящей в правящий левоцентристский блок Дании.По словам Сэндс, США находятся в процессе открытия консульства в столице страны Нууке.Как сообщалось ранее, чиновники в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможную сумму выплаты Дании за передачу автономии Гренландии в бессрочное владение. Ежегодные выплаты могли составить $600 миллионов.Отмечалось, что около половины бюджета Гренландии приходится на дотации из датской казны. Эта сумма составляет примерно $740 миллионов в год, или $13 тысяч на каждого жителя.Американские чиновники рассматривали опцию дополнительной крупной единовременной выплаты скандинавскому королевству. Такая мера могла быть предпринята в качестве стимулирования Дании к подписанию сделки.