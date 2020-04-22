Компания Chevron сможет работать в Венесуэле до 1 декабря - американский Минфин продлил действие лицензии. Аналогичным образом ведомство поступило о с разрешениями на работу других компаний. Однако при этом появились и дополнительные ограничения.

Минфин США продлил до 1 декабря лицензию американской компании Chevron на работу в Венесуэле. В том числе – на совместную деятельность с национальной компанией Боливарианской республики, PDVSA. Однако, как сообщает Bloomberg, текущее разрешение вводит ряд запретов на бурение, добычу, а также закупку и переработку сырой нефти.Вся деятельность компании должна ограничиться обслуживанием контрактов и поддержанием операционной деятельности. Таким образом, новые правила станут для Chevron своего рода обратным билетом на родину. При этом аналогичные предписания получили четыре нефтесервисные корпорации: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.Сейчас Chevron остается единственным крупным производителем из США, которому удалось сохранить хоть какую-то активность в Боливарианской республике. А без нее, по мнению экспертов, добыча черного золота в Венесуэле упадет с текущих 650-ти тысяч баррелей в сутки до менее чем 300-от тысяч. Такое сокращение по задумке США окажет дополнительное давление на правительство неугодного Вашингтону Николаса Мадуро.Однако есть и обратные стороны. Как утверждают противники нефтяного эмбарго, выход Chevron из Венесуэлы может увеличить долю российских компаний на американском рынке. Ведь существенная часть заводов на юге Соединенных Штатов ориентирована на переработку исключительно тяжелых сортов нефти, основным поставщиком которых традиционно является как раз Венесуэла.