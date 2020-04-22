Прокуратура Владимира требует возбудить уголовное дело по факту поставки в одну из больниц города, где лечатся пациенты с коронавирусом, аппаратов ИВЛ, срок годности которых истек 15 лет назад. Власти региона заверяют, что такие аппараты не закупали.

Прокуратура Владимира провела проверку материалов местных СМИ о том, что в городские учреждения здравоохранения было поставлено некачественное медицинское оборудование.В частности, как говорится в сообщении регионального надзорного ведомства, в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы № 6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией были переданы 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА – 5 НР".При этом сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на них отсутствовали, срок хранения этих ИВЛ на момент приобретения истек больше 15 лет назад, а специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили.Кроме того, по данным специалистов Росздравнадзора, для работы этого оборудования требуется анестетик "Фторотан", который не используется уже больше 15 лет.В прокуратуре Владимирской области констатируют, что таким образом были поставлены не зарегистрированные и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 миллионов рублей.Прокуратура требует возбудить по данному факту уголовное дело по статье "Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере".Власти Владимирской области уже отреагировали на эти сообщения. Администрация региона заявила, что не поставляла в городскую больницу №6 просроченные ИВЛ.В комментарии администрации области говорится, что в медучреждениях региона используются только полностью пригодные аппараты, передает РИА Новости.Отмечается, что ряд аппаратов ИВЛ был предложен владимирским медикам благотворителями, но они оказались предназначены для других видов помощи, и на вооружение медиков Владимира приняты не были. Об этом сообщил глава областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев.В этом ведомстве также заверили, что они не закупали ИВЛ для больницы №6, а после проведенного аудита передислоцировали их из других медучреждений города.Вопрос о том, сколько на самом деле аппаратов ИВЛ есть в распоряжении владимирских медиков, поднимался на заседании комитета заксобрания Владимирской области по социальной политике и здравоохранению.Согласно официальным отчетам, которые регулярно предоставляют все лечебные учреждения, в области на настоящий момент есть 426 аппаратов искусственной вентиляции легких, но сюда входят все аппараты — и сломанные, и нуждающиеся в ремонте.По словам Мозалева, более показательна другая цифра: коек, оборудованных ИВЛ в области только 71.При этом 18 приборов законтрактовали сами лечебные учреждения, плюс 76 должны бесплатно быть поставлены в больницы области, но не раньше мая-июня.Новый руководитель территориального отделения фонда ОМС Андрей Петрищев, со своей стороны, добавил, что 8 приборов, вероятно, будет куплено за счет фонда ОМС, но пока это — в не утвержденных планах на второй квартал, сообщает ГТРК "Владимир".