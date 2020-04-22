Прокуратура Владимира требует возбудить уголовное дело по факту поставки в одну из больниц города, где лечатся пациенты с коронавирусом, аппаратов ИВЛ, срок годности которых истек 15 лет назад. Власти региона заверяют, что такие аппараты не закупали.
Прокуратура Владимира провела проверку материалов местных СМИ о том, что в городские учреждения здравоохранения было поставлено некачественное медицинское оборудование.
В частности, как говорится в сообщении регионального надзорного ведомства, в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы № 6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией были переданы 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА – 5 НР".
При этом сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на них отсутствовали, срок хранения этих ИВЛ на момент приобретения истек больше 15 лет назад, а специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили.
Кроме того, по данным специалистов Росздравнадзора, для работы этого оборудования требуется анестетик "Фторотан", который не используется уже больше 15 лет.
В прокуратуре Владимирской области констатируют, что таким образом были поставлены не зарегистрированные и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 миллионов рублей.
Прокуратура требует возбудить по данному факту уголовное дело по статье "Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере".
Власти Владимирской области уже отреагировали на эти сообщения. Администрация региона заявила, что не поставляла в городскую больницу №6 просроченные ИВЛ.
В комментарии администрации области говорится, что в медучреждениях региона используются только полностью пригодные аппараты, передает РИА Новости.
Отмечается, что ряд аппаратов ИВЛ был предложен владимирским медикам благотворителями, но они оказались предназначены для других видов помощи, и на вооружение медиков Владимира приняты не были. Об этом сообщил глава областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев.
В этом ведомстве также заверили, что они не закупали ИВЛ для больницы №6, а после проведенного аудита передислоцировали их из других медучреждений города.
Вопрос о том, сколько на самом деле аппаратов ИВЛ есть в распоряжении владимирских медиков, поднимался на заседании комитета заксобрания Владимирской области по социальной политике и здравоохранению.
Согласно официальным отчетам, которые регулярно предоставляют все лечебные учреждения, в области на настоящий момент есть 426 аппаратов искусственной вентиляции легких, но сюда входят все аппараты — и сломанные, и нуждающиеся в ремонте.
По словам Мозалева, более показательна другая цифра: коек, оборудованных ИВЛ в области только 71.
При этом 18 приборов законтрактовали сами лечебные учреждения, плюс 76 должны бесплатно быть поставлены в больницы области, но не раньше мая-июня.
Новый руководитель территориального отделения фонда ОМС Андрей Петрищев, со своей стороны, добавил, что 8 приборов, вероятно, будет куплено за счет фонда ОМС, но пока это — в не утвержденных планах на второй квартал, сообщает ГТРК "Владимир".