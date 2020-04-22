30 сотрудников, контактировавших с ним, временно отстранены от работы

Во Владимирской области умер заболевший коронавирусом водитель психиатрической больницы №2, контактировавший с 30 сотрудниками, которые теперь на 14 дней отстранены от работы. Об этом в пресс-службе администрации Владимирской области сообщили ГТРК «Владимир».По информации из Белого дома, произошло это ещё 15 апреля. Водителя, лечившегося амбулаторно, из-за резкого ухудшения состояния увезли во владимирскую больницу, где он умер на следующий день. У мужчины был подтверждён COVID-19, однако с пациентами он не контактировал, о чём свидетельствуют их отрицательные тесты на коронавирус.Более 30 сотрудников, общавшихся с водителем, отстранили от работы на 14 дней для самоизоляции. За ними будут наблюдать медики до тех пор, пока дважды не получат отрицательный анализ на COVID-19.Из-за этого в Областную психиатрическую больницу №2 не будут доставлять новых пациентов. Посетителям запрещено посещать территорию. Медицинское учреждение работает в режиме повышенной готовности.