22.04.2020

2020-04-22 16:35:04

Во Владимире возбудили уголовное дело о поставке 50 просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет во взаимодействии с прокуратурой возбудил уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных аппаратов искусственной вентиляции легких. Сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По данным следствия, в рамках организации медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией руководством Городской больницы № 6 Владимира изыскивалась возможность получения спонсорской помощи по оснащению клиники аппаратами ИВЛ. В конце марта владимирская коммерческая организация по договору купли-продажи приобрела в ООО города Костромы 50 аппаратов «ФАЗА-5 НР». 7 апреля медоборудование было передано в больницу № 6, которая в настоящее время имеет профильное назначение инфекционного госпиталя.

На стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации.

Установлено также несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции (разброс дыхательного объема составляет 10-15 процентов).

Заключением комиссии данное медицинское оборудование для врачебной деятельности признано непригодным.

По результатам анализа имеющихся материалов следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу произведена поставка незарегистрированных в установленном законом порядке, недоброкачественных аппаратов ИВЛ в количестве 50 штук общей стоимостью 6 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу, конкретных лиц, причастных к совершению преступления против здоровья населения.