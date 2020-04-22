Он всю жизнь обожал мясное - шашлыки, котлеты и ветчину...
Она терпеть не могла мяса. Предпочитала рыбу - жареную и заливную, вяленую и уху.
Он презирал рыбу, а любил мучное - батоны и булочки, кренделя и пирожки...
Она остерегалась мучного и боготворила фрукты: яблоки и груши, сливы и виноград...
Он не любил фрукты, а кушал овощи - капусту и помидоры, баклажаны и огурцы...
Она не ела овощи, но балдела от сладкого: шоколада и конфет, мармелада и тортов...
Они жили долго и счастливо и умерли в один день... от баночки грибов, присланных из деревни их сердобольной бабушкой...
еще анекдот!