Выходить из дома без электронного QR «разрешения» будет нельзя
Во Владимирской области введут новые ограничительные меры борьбы с распространением коронавируса и запустят федеральную систему цифровых пропусков. Выходить из дома без электронного QR «разрешения» будет запрещено.
Получить разовый пропуск можно будет в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» или на Едином портале госуслуг. Для проверки цели выхода из дома сотрудники правоохранительных органов также будут использовать специальное приложение. Пропуск действителен только при предъявлении паспорта.
Те, кто продолжает работать в условиях режима всеобщей самоизоляции смогут оформить в системе постоянные цифровые пропуска.
Помимо Владимирской области к программе подключится ещё 21 регион: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Белгородская и Орловская области, а также 14 региона Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.