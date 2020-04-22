Выходить из дома без электронного QR «разрешения» будет нельзя

Во Владимирской области введут новые ограничительные меры борьбы с распространением коронавируса и запустят федеральную систему цифровых пропусков. Выходить из дома без электронного QR «разрешения» будет запрещено.Получить разовый пропуск можно будет в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» или на Едином портале госуслуг. Для проверки цели выхода из дома сотрудники правоохранительных органов также будут использовать специальное приложение. Пропуск действителен только при предъявлении паспорта.Те, кто продолжает работать в условиях режима всеобщей самоизоляции смогут оформить в системе постоянные цифровые пропуска.Помимо Владимирской области к программе подключится ещё 21 регион: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Белгородская и Орловская области, а также 14 региона Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.