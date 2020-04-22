На предприятиях должны будут соблюдать все установленные меры предосторожности

С 21 апреля во Владимирской области разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, ремонта техники и стоматологий. Соответствующие изменения в мартовский указ внёс Губернатор Владимир Сипягин.На предприятиях должны будут соблюдать все установленные Роспотребнадзором меры предосторожности:Наличие разметки, напоминающей о соблюдении дистанции не менее 1,5 метров;Надетые средства индивидуальной защиты на персонал и посетителей;Наличие кожных антисептиков и ультрафиолетовых облучателей;График проветривания помещений и уборки.