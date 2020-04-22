Они обошлись в 6 миллионов рублей

Прокуратура города Владимира провела проверку инцидента с поставкой в местные больницы 50 просроченных аппаратов ИВЛ, стоимостью 6 миллионов рублей.По информации ведомства, для лечения больных с коронавирусом 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР» в начале апреля поступили в отделение городской больницы №6. Оказалось, что на медицинское оборудование нет никаких документов и удостоверений, а срок хранения истёк более 15 лет назад. К тому же, для его эксплуатация необходим анестетик «фторотан», вышедший из производства также более 15 лет назад.Следователи, основываясь на прокурорской проверке, обсуждают возможность возбуждения уголовного дела по статье «сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».