В Волгограде водитель легковушки катал на капоте машины своего пьяного товарища, чтобы его развлечь, проехал на красный сигнал светофора, устроил аварию и сбежал.

В Волгограде водитель легковушки катал на капоте машины своего пьяного товарища, проехал на красный сигнал светофора, устроил аварию и сбежал.Полицейские нашли сбежавшего 26-летнего водителя. Молодой человек пояснил, что катал приятеля, чтобы его развлечь, а на красный поехал, "потому что человек на капоте сидел" и закрывал обзор.Веселые покатушки дорого обошлись беспечному водителю. Полиция Волгограда сообщила, что на него оформили три административных дела, а также лишили автомобильных прав сроком на один год за оставление места ДТП.