Электроэнергия должна доходить до конечных потребителей напрямую, без участия посредников, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком. По словам председателя нижней палаты, это поможет снизить тарифы для населения.

Электроэнергия должна доходить до конечных потребителей напрямую, без участия посредников, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком. По словам председателя нижней палаты, это поможет снизить тарифы для населения.Встреча руководства Думы с главой Минэнерго, а также Россетей и Минфина прошла в среду, 22 апреля, в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы ценообразования для граждан и предприятий, а также работа энергетического комплекса в условиях коронавируса.Вячеслав Володин предложил поддержать "Россети", пересмотрев программу ее развития. Спикер указал на большое количество посредников в отрасли, которые наживаются на гражданах за счет повышения стоимости электроэнергии."Сегодня Россети доходят до региона, а в регионе сидит перепродавец, а иногда их несколько и дальше, получается, мы с вами сталкиваемся с этой дорогой уже электроэнергией, на которую накручивает каждый свои 5%", – пояснил законодатель. Без посредников тарифы были бы ниже, подчеркнул он.Володин дал поручение профильным комитетам нижней палаты проработать варианты решения проблемы – снизить число перекупщиков и создать более эффективные структуры там, где это возможно. "Это будет конкретный результат от того, что мы обсуждаем этот вопрос", – добавил спикер.Напомним, что 17 апреля Госдума в приоритетном порядке второй пакет законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях коронавирусной инфекции. Одобрены поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также инициативы, относящиеся к трудовому законодательству, снижена нагрузка для участников госзакупок.