Нападение террориста на израильский контрольно-пропускной пункт попало на видео. Нарушитель палестинского происхождения сбил автомобилем одного из инспекторов и ранил его ножом. Спустя несколько секунд агрессор был уничтожен.

Нарушитель сбил автомобилем одного из инспекторов на израильском контрольно-пропускном пункте и ранил его ножом. Спустя несколько секунд агрессор был уничтожен.Инцидент произошел в 7 километрах от Иерусалима на КПП в городе Маале-Адумим. Террорист передвигался в фургоне и до момента нападения не вызывал подозрений. Нападавший был опознан — им оказался 24-летний палестинец Ибрагим Мухаммад Хазази. В его машине была найдена бомба, которую он не успел активировать.Раненый им 20-летний инспектор был госпитализирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.