Всемирная организация здравоохранения рекомендовала УЕФА воздержаться от проведения международных соревнований до конца 2021 года. Это связано с возможной второй волной коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала УЕФА воздержаться от проведения международных соревнований до конца 2021 года. Это связано с возможной второй волной коронавирусной инфекции.Как сообщает сайт "Футбол на куличках", 16 апреля состоялась видеоконференция ВОЗ, на которой обсуждались возможные варианты дальнейшего распространения коронавируса. Существует возможность второй волны эпидемии. В связи с этим ВОЗ рекомендовала отказаться от проведения международных спортивных соревнований вплоть до конца 2021 года.ВОЗ посоветовала УЕФА отменить чемпионат Европы по футболу, уже перенесенный с 2020 года на лето 2021. Однако УЕФА не обязан подчиняться рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.