Почти 500 тысяч единиц медтехники, специального оборудования и приборов поставят в строящиеся медцентры Минобороны России. Семь из 16-ти госпиталей уже начали оснащать, в ближайшее время там начнется монтаж техники.

Почти 500 тысяч единиц медтехники, специального оборудования и приборов поставят в строящиеся медцентры Минобороны России. Семь из 16-ти госпиталей уже начали оснащать, в ближайшее время там начнется монтаж техники. Среди которой, в том числе, компьютерные томографы, рентген оборудование, приборы УЗИ, аппараты ИВЛ, а так же кислородные баллоны, средства защиты, функциональные медицинские кровати, средства транспортировки пациентов и многое другое.Работу всех новых медцентров будут обеспечивать 400 военных врачей и почти 2 тысячи человек младшего медперсонала, сообщает телеканал "Россия 24". Часть из них уже прошли обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.