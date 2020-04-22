Финская врач Йони Ахола выступила против запрета на прогулки во время карантина, который страны ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. По ее словам, упражнения на свежем воздухе укрепляют ..

Финская врач Йони Ахола выступила против запрета на прогулки во время карантина, который страны ввели из-за пандемии коронавируса COVID-19. По ее словам, упражнения на свежем воздухе укрепляют иммунитет лучше любых домашних тренировок, сообщает телеканал "".Ахола уверена, что для формирования защитных клеток организму необходим кислород, который можно получить в гораздо больших количествах вне дома. При этом желательно заниматься спортом в парках. Стоит отметить, что пока лучшим средством от коронавируса является крепкий иммунитет.