Все граждане, прибывающие в Татарстан из других регионов, в обязательном порядке должны уйти на двухнедельный карантин. Постановление об этом подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным, сообщает ГТРК Татарстан. Новые ограничения вводятся с 23 апреля.

Все граждане, прибывающие в Татарстан из других регионов, в обязательном порядке должны уйти на двухнедельный карантин. Постановление об этом подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным, сообщает ГТРК "Татарстан". Новые ограничения вводятся с 23 апреля.Речь идет не только о гостях республики, но и о местных жителях, вернувшихся домой. Самоизолироваться можно у себя дома, если нет респираторных признаков. Также соблюдать карантин две недели обязаны и все, кто проживает вместе с вернувшимися гражданами. Правила не касаются тех, кто профессионально занят перевозками, или переезжает по долгу службы (если его предприятие продолжает работать).Новые ограничения, связанные с въездом в республику, коснутся и вахтовиков, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Людей, работающих в Татарстане вахтовым способом, очень много. Сейчас всем предприятиям рекомендовано минимизировать количество специалистов-вахтовиков. И все они в обязательном порядке тоже будут отправлены на карантин, отметил на совещании глава республики Рустам Минниханов.Уточняется, что такие профилактические меры вводятся для улучшения эпидемиологической ситуации в регионе на фоне распространения коронавирусной инфеции.За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвержден еще у 75 жителей. 47 пацентов лечатся дома, у них наблюдается бессимптомная или легкая форма течения болезни. 28 человек госпитализированы, уточнили в республиканском оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Причем только 8 пациентов привезли вирус из других регионов. Остальные заразились от контакта с заболевшими.Всего в Татарстане 355 официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. 319 пацентов находятся под наблюдением врачей.