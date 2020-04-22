В самой большой больнице Владивостока №2 произошла внутрибольничная вспышка коронавируса. Два отделения пришлось закрыть на карантин. Об этом в эфире программы 60 минут рассказал корреспондент ВГТРК во Владивостоке Павел Мельник.

В самой большой больнице Владивостока №2 произошла внутрибольничная вспышка коронавируса. Два отделения пришлось закрыть на карантин. Это серьезным образом повлияло на ситуацию в целом. Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал корреспондент ВГТРК во Владивостоке Павел Мельник."Все указывает на то, что пик пандемии впереди. Сложилась сложнейшая ситуация для города. Тех, кого собирались госпитализировать планово, теперь перераспределяют в другие больницы", — отметил он.Корреспондент рассказал, что все началось на прошлой неделе всего с двух подтвержденных случаев COVID-19: один – у пациента, один – у врача. Сегодня в клинике уже зафиксировано 42 случая заражения, из них 17 – медики. Всех пришлось госпитализировать. Самых тяжелых больных поместили в соседний стационар, где есть фонд ИВЛ, других отвезли в госпиталь Уссурийска.Мельник напомнил, что сейчас в крае имеется 485 коек для оказания помощи больным коронавирусом, развернуто 85 коек с ИВЛ. Но фактически на лечении находятся 165 человек, из которых только одному потребовалась искусственная вентиляция легких.Благодаря тому, что отделения больницы разделены, она продолжает функционировать. Закрыты только урология и хирургия, где была зафиксирована вспышка COVID-19, заключил собкор.В России за прошедшие сутки зафиксировано более 5,2 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число достигло почти 58 тысяч человек. Прирост за сутки составил 9,9 процента. Кроме того, умерли 57 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 513. При этом за минувший день из больниц выписаны 547 человек, всего за весь период выписаны 4420 пациентов.