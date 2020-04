× HTML-Код для вставки в блог или сайт

Хорошее здоровье и благополучие: рейтинг THE среди российских вузов возглавил РНИМУ - Лидирующую позицию среди российских вузов в рейтинге британского журнала The Times Higher Education в категории Хорошее здоровье и благополучие вновь занял Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. В категории University Impact Ranking 2020: Good health and well-being высшие учебные заведения мира оцениваются во второй раз.