Лидирующую позицию среди российских вузов в рейтинге британского журнала The Times Higher Education в категории Хорошее здоровье и благополучие вновь занял Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. В категории University Impact Ranking 2020: Good health and well-being высшие учебные заведения мира оцениваются во второй раз.

Лидирующую позицию среди российских вузов в рейтинге британского журнала The Times Higher Education в категории "Хорошее здоровье и благополучие" вновь занял Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. В категории University Impact Ranking 2020: Good health and well-being высшие учебные заведения мира оцениваются во второй раз.В список в 2020 году вошли 620 вузов. Это на двести учебных заведений больше, чем было в первом рейтинге, отметила пресс-служба РНИМУ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова занял 65 позицию. Ближайший к нему вуз среди российский — Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова. Он на 95 месте.Со стопервого по двухсотое место расположились еще четыре российских вуза. Это Казанский государственный медицинский университет, Рязанский государственный медицинский университет, Самарский государственный медицинский университет и Сеченовский университет. И все они подведомственны Минздраву России.Всего в рейтинг вошли 39 российских вузов. Российские многопрофильные университеты заняли места в других группах рейтинга. В предыдущем рейтинге было 35 российских вузов.В категории "Хорошее здоровье и благополучие" оценка вузов проходила сразу по нескольким показателям. Среди них исследования в области здравоохранения и поддержка профессий, так или иначе связанных с медициной.Также University Impact Ranking 2019 учитывал продвижение здорового образа жизни, донорское движение, акции помощи и различные мероприятия по профилактике охраны здоровья, которые во Втором меде активно проводятся.