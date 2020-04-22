WWF объявил о сотрудничестве с Мамбой ради сохранения численности вымирающих дальневосточных аистов.

WWF объявил о сотрудничестве с "Мамбой" ради сохранения численности вымирающих дальневосточных аистов.Дальневосточные аисты, эндемики бассейна реки Амур, находятся под угрозой исчезновения. В мире осталось около 2500 особей, большинство – в России. Виной тому пожары и сельскохозяйственная деятельность в ареале обитания. Бассейн Амура истощен, с ним страдают и коренные обитатели.WWF учредил проект "Хранители аистиных гнезд". По словам Анны Сердюк, ст. координатора проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, инициатива направлена на сохранение гнезд аистов, чтобы они, возвращаясь с зимовки, могли чувствовать себя комфортно и без страха воспитывать потомство.Чтобы сохранить численность аистов и семейные ценности, символом которых они являются, приложение "Мамба" решило принять участие в инициативе.Одно из четырех гнезд вверено под заботу приложения. Наблюдать за пернатыми можно через стриминг "Мамбы" или на сайте .