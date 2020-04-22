Недельные расходы россиян выросли с 13 по 19 апреля на 24,9% по сравнению с показателем предыдущей недели. В среднем российская семья потратила 4413 руб., сообщает холдинг Ромир.
Недельные расходы россиян выросли с 13 по 19 апреля на 24,9% по сравнению с показателем предыдущей недели. В среднем российская семья потратила 4413 руб., сообщает холдинг "Ромир".
Индекс "Ромира" отражает расходы российских домохозяйств на покупку товаров повседневного спроса. Показатель рассчитывают для каждой календарной недели на основе данных, которые учитывают уровень потребления 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.
Таким образом, с 13 по 19 апреля средняя российская семья увеличила расходы на 879 руб. Для сравнения, расходы с 13 по 19 апреля прошлого года увеличились на 47 руб. (+ 1,1%). При этом расходы с 13 по 19 апреля оказались ниже среднего значения за последний год на 0,6% (на 25 руб.).
Между тем расходы средней семьи росли с 6 по 12 апреля, но меньшими темпами — на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей (с 30 марта по 5 апреля), когда повседневные расходы уменьшились почти в два раза.