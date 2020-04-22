Недельные расходы россиян выросли с 13 по 19 апреля на 24,9% по сравнению с показателем предыдущей недели. В среднем российская семья потратила 4413 руб., сообщает холдинг Ромир.

Недельные расходы россиян выросли с 13 по 19 апреля на 24,9% по сравнению с показателем предыдущей недели. В среднем российская семья потратила 4413 руб., сообщает холдинг "Ромир".Индекс "Ромира" отражает расходы российских домохозяйств на покупку товаров повседневного спроса​​​. Показатель рассчитывают для каждой календарной недели на основе данных, которые учитывают уровень потребления 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.Таким образом, с 13 по 19 апреля средняя российская семья увеличила расходы на 879 руб. Для сравнения, расходы с 13 по 19 апреля прошлого года увеличились на 47 руб. (+ 1,1%). При этом расходы с 13 по 19 апреля оказались ниже среднего значения за последний год на 0,6% (на 25 руб.).Между тем расходы средней семьи росли с 6 по 12 апреля, но меньшими темпами — на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей (с 30 марта по 5 апреля), когда повседневные расходы уменьшились почти в два раза.