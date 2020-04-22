Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. СКР подтвердил эту информацию.Столичный чиновник, прежде служивший директором театров имени Маяковского и Et Cetera, пропал 26 марта. По утверждению дочери, он приобрел билет на самолет в Сочи, оттуда перебрался в Краснодар, а затем взял такси и отправился в Ялту, после чего на связь больше не выходил. Во вторник, 21 апреля, Ошарина объявили в розыск.В среду его тело обнаружили в ванной комнате в квартире в центре Ялты. По данным источника ТАСС, следов насильственной смерти на теле чиновника не обнаружено."Леонида Ошарина в Крыму нашли мертвым. Причину мы не знаем, но знаем, что он не жив", — сказал Герасимов.Родившийся в Кинешме 47-летний Ошарин начал свой путь рабочим на химзаводе, а после окончания Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, где он изучал культурологию, устроился в Кинешемский драмтеатр. Затем перебрался в Москву, где служил в театре-студии "Человек", детском театре кукол "Жар-птица" и театре Et Cetera под руководством Александра Калягина. С 2011 по 2018 год был директором театра им. Маяковского, после чего был назначен на должность главы департамента культуры столицы.