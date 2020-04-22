Вирусологи из Университета Бонна и Института Роберта Коха установили, что заразиться коронавирусом COVID-19 через прикосновения к поверхностям практически невозможно. Ученые отметили, что ..

Вирусологи из Университета Бонна и Института Роберта Коха установили, что заразиться коронавирусом COVID-19 через прикосновения к поверхностям практически невозможно. Ученые отметили, что вирус очень быстро погибает вне носителя, сообщает .По словам исследователей, они пытались вырастить вирус из материала, взятого с различных предметов – кнопок, дверных ручек и других вещей. Однако все их старания не увенчались успехом – инфекция слишком ослабла. Специалисты заключили, что заразиться можно, в основном – при долгом и близком контакте с инфицированным.