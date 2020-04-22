Вирусологи из Университета Бонна и Института Роберта Коха установили, что заразиться COVID-19 через прикосновение к поверхностям практически невозможно. Ученые отметили, что он очень быстро ..

Вирусологи из Университета Бонна и Института Роберта Коха установили, что заразиться COVID-19 через прикосновение к поверхностям практически невозможно. Ученые отметили, что он очень быстро погибает вне носителя, сообщает .Исследователи пытались вырастить вирус из материала, взятого с различных предметов – кнопок, дверных ручек и других вещей. Однако их старания не увенчались успехом – инфекция слишком ослабла. Специалисты заключили, что заразиться можно в основном при долгом и близком контакте с инфицированным.