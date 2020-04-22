"Сотрудниками ОМВД России по району Митино г. Москвы задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками отдела МВД России по району Митино города Москвы задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный нанес несколько ножевых ранений мужчине во дворе одного из домов на Пятницком шоссе. Спустя несколько минут на место прибыл наряд патрульно-постовой службы вместе с участковыми уполномоченными полиции. Полицейские оказали пострадавшему первую доврачебную помощь: обработали раны и наложили на них кровоостанавливающие повязки.Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, проживающий в одном подъезде с пострадавшим. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. Нож, найденный в квартире, изъят.Выяснилось, что потерпевший вместе со знакомой возвращались домой. Около подъезда у девушки возник конфликт с соседом по подъезду. Молодой человек заступился за свою спутницу. Тогда злоумышленник схватил его за куртку, достал складной нож и начал наносить удары.Следователем отдела МВД России по району Митино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Раненый мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы. Ему оказана необходимая медицинская помощь», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.