Долгое время об Анастасии Заворотнюк не появлялось никакой конкретной информации. Теперь ряд СМИ сообщили, что актрису выписали из больницы, отправив на домашнее лечение.

Долгое время об Анастасии Заворотнюк не появлялось никакой конкретной информации. Теперь ряд СМИ сообщили, что актрису выписали из больницы, отправив на домашнее лечение.Ранее в Сети появилось подтверждение официального диагноза Заворотнюк — артистка находилась в онкологическом отделении больницы с глиобластомой.У Анастасии Заворотнюк наблюдается положительная динамика, сообщает "Комсомольская правда". Диагностированная у актрисы опухоль не смертельна. Но врачи не спешат говорить о полном выздоровлении, поскольку опасаются рецидива.Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы. В настоящее время она хорошо себя чувствует. В дальнейшем актриса сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Заворотнюк лечат противоопухолевым средством нового формата.3 апреля артистка отметила день рождения. Дочь Заворотнюк в Instagram опубликовала трогательное поздравление в адрес мамы и выразила уверенность в том, что все будет хорошо.