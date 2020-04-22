Жертвой COVID-19 стал кубанский врач-реаниматолог. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона сообщает ГТРК Кубань. Медика из Лабинского района с пневмонией госпитализировали в местную больницу еще 6 апреля.

Жертвой COVID-19 стал кубанский врач-реаниматолог. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона сообщает ГТРК "Кубань". Медика из Лабинского района с пневмонией госпитализировали в местную больницу еще 6 апреля. Анализ на коронавирус оказался положительным. Затем 12 апреля пациента подключили к аппарату ИВЛ и перевели в краевую больницу. К сожалению, врачи оказались бессильны.По уточненным данным, за минувшие сутки скончались еще двое жителей Краснодарского края. Одна из погибших — женщина 73 лет — находилась в реанимации ейской ЦРБ. Житель Краснодара 85 лет проходил лечение на фоне ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета. Его тоже спасти не удалось.За минувшие сутки положительный диагноз подтвердился еще у 20 граждан, уточняет оперштаб. Всего с начала эпидемии в крае 481 человек заболел, из них 37 детей. 14 жителей с коронавирусом скончались, 88 выздоровели.