На неё «настучали» соседи

Ленинский районный суд города Владимира привлёк местную жительницу к административной ответственности за нарушение карантина и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.Девушка недавно вернулась в город из Мексики и, как это и положено, была отправлена на домашний карантин на две недели. Медики запретили ей покидать квартиру даже ради похода в магазин или аптеку. Та, чувствуя себя хорошо, решила, что ничего страшного случиться не может и позвала к себе гостей, о чём соседи сообщили в полицию.