22 апреля телеканал Россия 1 покажет заключительную серию драмы Зулейха открывает глаза, снятой по одноименному роману Гузель Яхиной.

22 апреля телеканал "Россия 1" покажет заключительную серию драмы "Зулейха открывает глаза", снятой по одноименному роману Гузель Яхиной.История раскулаченной татарской крестьянки Зулейхи, оживившая трагические события 30-х годов, не оставила зрителей равнодушными, и в первую же неделю многосерийный фильм возглавил сводный чарт сериалов онлайн кинопортала "Фильм Про" (для составления рейтинга редакция использовала данные крупнейших кинопорталов и поисковиков).Выигрывает "Зулейха" и в российском телеэфире. Пять серий в эфире канала "Россия 1" посмотрели уже более 30 миллионов человек. Сериал видели или смотрят более 25 процентов зрителей в возрасте старше 18 лет — это каждый четвертый взрослый телезритель страны.Своими впечатлениями от просмотра зрители делятся в соцсетях. Многие восприняли Зулейхи как личную. "Спасибо вам большое за эту книгу и фильм. Я татарка и тоже Гузель, это история моих прабабушек, плакать начала с первых нот песни Ай былбылым!" — пишет guzelperovic.Другие благодарят создателей сериала за великолепный подбор актеров. Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Евгений Морозов, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко и другие артисты сумели удивительно точно воплотить сложные и неоднозначные образы героев на экране."Чулпан просто гениальная актриса! Можно смотреть только на ее глаза, выражение лица и чувствуешь ее нутром! Она разрывает душу без слов!" — восторгается _ludmila_volkova_."Даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья" — это слова из романа Гузель Яхиной. Какова же будет судьба героев сериала "Зулейха открывает глаза"? Сама писательница интригует зрителей."В самом конце зритель получит возможность поразмышлять, побыть подольше с историей", — обещает она.Смотрите финальную серию 22 апреля в 21:20 на телеканале "Россия 1".