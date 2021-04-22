Бывшего директора ДИЗО Павла Панфилова оставили в следственном изоляторе еще на 2 месяца. Октябрьский райсуд Владимира рассмотрел ходатайство следователя по расследованию особо важных дел

Бывшего директора ДИЗО Павла Панфилова оставили в следственном изоляторе еще на 2 месяца. Октябрьский райсуд Владимира рассмотрел ходатайство следователя по расследованию особо важных дел регионального Следкома о продлении срока содержания под стражей экс-чиновника. Фемида с доводами следствия согласилась и оставила в СИЗО Павла Панфилова до 24 июня 2021 года включительно. Всего обвиняемый проведет под стражей