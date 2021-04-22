В гостях член молодёжного клуба Русского Географического общества из Владимира, Алексей
<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2021-den-zemli-kak-pomoch-planete-ne-uezzhaya-iz-rodnogo-goroda.html" target="_blank">День Земли. Как помочь планете, не уезжая из родного города.</a> - В гостях член молодёжного клуба Русского Географического общества из Владимира, Алексей
[url=https://33live.ru/novosti/22-04-2021-den-zemli-kak-pomoch-planete-ne-uezzhaya-iz-rodnogo-goroda.html]День Земли. Как помочь планете, не уезжая из родного города.[/url] - В гостях член молодёжного клуба Русского Географического общества из Владимира, Алексей