До пожара фонды библиотеки составляли около 7,9 тысячи книг.

Всего за три недели удалось собрать более 7 тысяч книг для пострадавшей от пожара Буринской сельской библиотеки.Напомним, . К счастью, никто не пострадал. До пожара фонды библиотеки составляли около 7,9 тысячи книг.На следующий же день после происшествия был начат сбор книг. А руководство района занялось подбором подходящего помещения, где могла бы разместиться сельская библиотека.Сбор книг вели три областные библиотеки – научная, для детей и молодёжи и специальная для слепых. Среди изданий, собранных в дар, − детская, краеведческая, научно-популярная литература, русская и зарубежная классика, книги по искусству и истории, мемуары, современная художественная литература, собрания сочинений, книги из серии «Библиотека приключений», словари, справочники, зарубежные и отечественные бестселлеры.Особую активность в сборе печатных изданий проявили как отдельные жители, так и целые рабочие коллективы и общественные организации.Народный артист России, театральный режиссёр и педагог Иосиф Райхельгауз, узнав о беде, передал в дар ряд изданий. Несколько своих книг передал в библиотеку культовый современный писатель Алексей Иванов, который 29 марта в Центре классической музыки встречался со своими владимирскими читателями.