Пост об этом появился в аккаунте знаменитого кинодома в Инстаграме.

Пост об этом появился в аккаунте знаменитого кинодома в Инстаграме. В ближайшее время хозяева планируют начать реставрацию и готовить помещения для выставки. В доме по улице Старой,13 в Суздале в 1964 году проходили съемки всенародно любимой комедии «Женитьба Бальзаминова». Дому - почти полтора века. . Очень нужны рабочие руки. Летом планируют перекрывать крышу, сейчас ищут того, кто сможет это сделать. Для всех желающих помочь предоставят бесплатное проживание и питание. Говорит хозяйка дома Татьяна Давыдова.- Нам нужны волонтеры для реставрации дома Бальзаминова, наведении порядка во дворе, где были съемки «Женитьбы Бальзаминова», и придомовой территории благоустройства. Сам дом жилой,на территории дома есть хозяйственная постройка,которую мы переделываем под выставку. Планируем летом открыть первую фотовыставку и еще некоторые предметы старины туда добавим.Дом находится в частной собственности, поэтому никакого финансирования извне не получает. То, что осталось после съемок-фотографии, самовар, рукомойник, стулья и даже стопка, из которой в фильме пила сваха, станет частью экспозиции. Кроме того, хозяева дома примут в дар строительные материалы, старинную мебель в любом состоянии. И обещают увековечить память всех благотворителей на мемориальной табличке.Анастасия Колова