Уровень доверия к оппозиционным лозунгам по сравнению с зимой снизился, считает президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина. По ее словам, прошедшие 21 апреля незаконные акции по своему масштабу оказались весьма скромными.

Уровень доверия к оппозиционным лозунгам по сравнению с зимой снизился, считает президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина. По ее словам, прошедшие 21 апреля незаконные акции по своему масштабу оказались весьма скромными.Общество не стремится к социально-политической дестабилизации, отметила эксперт. Заявленный оппозицией масштаб акций не подтвердился, констатировала она.Гаман-Голутвина предположила, что часть зарегистрированных на ресурсах в поддержку блогера Алексея Навального людей являются вымышленными. "Или данные, приводимые на этих ресурсах, не соответствуют действительности", – добавила она.Также политолог не исключила, что сообщения о критическом состоянии Навального не вызвали доверия у людей. Она напомнила, что блогеру оказана необходимая медицинская помощь.Гаман-Голутвина указала на значительную разницу в масштабе между январскими акциями и событиями 21 апреля. Она не исключила, что всплеск начала года связан с долгим периодом ограничений и потребностью в общении.В апреле ситуация изменилась, сказала политолог. По ее словам, немало пришедших на незаконные акции людей были уверены, что состоится "некая молодежная тусовка"."То, как повели себя находящиеся за рубежом лидеры оппозиции, то, как достаточно агрессивно действовали сами участники митинга по отношению к тем, кто не разделял их лозунги, и какой была общая тональность разговора, я думаю, привело к определенному разочарованию. И потому сегодня число участников стало несопоставимым с январским. Уровень доверия к лозунгам и призывам оппозиции ощутимо снизился", – цитирует эксперта .Ранее сообщалось, что в незаконной акции в центре Москвы участвовали несколько тысяч человек. Число вышедших в других 27 городах оценивается в 3,5 тысячи.