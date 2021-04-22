Рифат Сабитов – заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.«Президент отметил, что главной задачей является народосбережение. В связи с этим очевидно, что будут востребованы все инициативы, которые вырабатывает созданный в Общественной палате РФ Координационный совет по нацпроектами. Работа коорсовета полностью соответствует всем задачам по вопросам народосбережения, которые содержатся в Послании.Президент отметил важность международного сотрудничества в области кибербезопасности, поскольку это касается как безопасности государств, так и безопасности каждого человека. И Россия открыта к ссотрудничеству», – сказал Рифат Сабитов.Рифат Сабитов – заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК. В 2020 году был включен в состав Общественной палаты РФ и избран председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.