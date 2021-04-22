Рифат Сабитов – заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК.
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества Рифат Сабитов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.
«Президент отметил, что главной задачей является народосбережение. В связи с этим очевидно, что будут востребованы все инициативы, которые вырабатывает созданный в Общественной палате РФ Координационный совет по нацпроектами. Работа коорсовета полностью соответствует всем задачам по вопросам народосбережения, которые содержатся в Послании.
Президент отметил важность международного сотрудничества в области кибербезопасности, поскольку это касается как безопасности государств, так и безопасности каждого человека. И Россия открыта к ссотрудничеству», – сказал Рифат Сабитов.
Рифат Сабитов – заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК. В 2020 году был включен в состав Общественной палаты РФ и избран председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.