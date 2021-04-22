Тестирование проводится в рамках общероссийской тренировки государственной автоматизированной системы Выборы.

Тестирование проводится в рамках общероссийской тренировки государственной автоматизированной системы "Выборы".Для участия нем нужно до 7 мая подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Само тестовое голосование будет проводиться с 12 мая до 14 мая. Тренировка позволит проверить безопасность системы. В ее ходе полностью воспроизводятся все этапы избирательного процесса: от регистрации и авторизации пользователя до голосования и подсчета голосов.